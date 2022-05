Bundestrainer zu Gast in der Seefeldhalle in Wansleben

Der Handballbundestrainer Alfred Gislason war in Wansleben zu Gast.

Wansleben/MZ - „Was hat man als Bundestrainer eigentlich für Hobbys? Was isst man denn am liebsten? Was hat der Bundestrainer für Haustiere? Welche Sprachen spricht er? Und war Herr Gislason ein guter Schüler?“