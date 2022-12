Bundesstraße nach Unfall bei Eisleben voll gesperrt

Auf der B180 zwischen Eisleben und Volkstedt sind am Mittwochnachmittag ein Pkw und ein Lkw zusammengestoßen. Zwei Personen wurden verletzt.

Eisleben - Auf der Bundesstraße 180 zwischen Eisleben und Volkstedt hat sich am Mittwochnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, sind am Abzweig Oberhütte ein Pkw und ein Lkw zusammengestoßen. Zwei Personen seien verletzt worden. Die Bundesstraße ist in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt.