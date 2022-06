„Bubble Tea“ im neu eröffneten „Holy Shakes“ in Eisleben erfreut sich großer Beliebtheit

Eisleben - Auch wenn sich die Corona-Situation gerade etwas entspannt - ausgerechnet jetzt einen Tee-Ausschank neu zu eröffnen, verlangt schon ein bisschen Mut, oder? Duc Haminh sieht das gelassen. „Man muss es einfach versuchen“, sagt der 29-Jährige. Es ist auch kein normaler Tee-Laden, den er seit etwas mehr als einer Woche am Markt 15 in Eisleben betreibt. Denn im „Holy Shakes“ gibt es sogenannten „Bubble Tea“ - ein aus Asien stammendes, fruchtiges Tee-Getränk, das insbesondere bei Jugendlichen Kultstatus hat. Und auch in Eisleben sind es vor allem junge Leute, die das „Holy Shakes“ bereits für sich entdeckt haben.

