Bringen Energiepark-Pläne „Glück auf“ die Chance auf einen Neuanfang in Helbra?

Helbra/MZ - Diese klare Willensbekundung war Bürgermeister Norbert Born (SPD) wichtig. Die Mitglieder des Verbandsgemeinderates Mansfelder Grund-Helbra verabschiedeten einen Grundsatzbeschluss über die Pläne für den Energiepark „Glück auf“. Gestärkt durch dieses Votum geht er am 8. November in den Lenkungsbeirat Strukturwandel des Landkreises. Dieses Gremium, in dem unter anderem Bürgermeister, die Standortentwicklungsgesellschaft und Fraktionsvorsitzende des Kreistages sitzen, wird am Ende entscheiden, ob das Vorhaben als förderwürdig eingestuft wird und somit Chancen auf finanzielle Unterstützung aus dem Fonds für Strukturwandel erhält.