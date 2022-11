Brand in Seniorenheim in Eisleben - Rettungshubschrauber im Einsatz

Die Feuerwehr ist zu einem Brand in einem Seniorenheim an der Eisleber Oberhütte ist gerufen worden. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.

Brand in einem Seniorenheim: Die Feuerwehr ist mit insgesamt sechs Fahrzeugen an der Oberhütte im Einsatz.

Eisleben/MZ - In einem Seniorenheim an der Eisleber Oberhütte hat es am Freitagmorgen gebrannt. Gegen 6.30 Uhr alarmierten Mitarbeiter des Pflegeheims die Rettungsleitstelle über eine Rauchentwicklung in einem Nebengebäude des Heims.

Als die Rettungskräfte eintrafen, stand eine Hälfte des Nebengebäudes in Flammen. Ein Mitarbeiter des Pflegeheims wurde bei ersten Löschversuchen verletzt und wurde mit einem Rettungshubschrauber zur Behandlung in eine Klinik gebracht, war von Polizeisprecherin Ulrike Diener zu erfahren.

Ein Nebengebäude des Pflegeheims in Eisleben stand in Flammen. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Die Löscharbeiten sind aktuell noch im Gang. Da der Brandort noch nicht untersucht werden kann, gibt es bislang auch noch keine Erkenntnisse zur Brandursache. Die Feuerwehr ist mit sechs Fahrzeugen vor Ort. Auch zur Höhe des Sachschadens kann noch keine Aussage getroffen werden.