Bornstedt feiert gegen Ahlsdorf seinen zweiten Saisonsieg

Bornstedt/MZ - Kein Zweifel, Tom Stellmach war der „Man of the Match“ am Sonnabend in der Partie der Kreisoberliga Mansfeld-Südharz zwischen Blau-Weiß Bornstedt und Blau-Weiß Ahlsdorf. Beim 6:2-Sieg der Gastgeber im Aufsteiger-Duell traf er viermal in die Maschen und trug so maßgeblich zum zweiten Saisonsieg der Gastgeber bei.