Blankenheimer stellen ihren neuen „Platz der Generationen“ vor

Blankenheim/MZ - Das Ziel ist fast erreicht: „Wir sind in den letzten Atemzügen zu den Baumaßnahmen am Platz der Generationen. Wenn alles gut läuft, schließen wir das Ganze am 5. November bis auf Kleinigkeiten ab“, sagt Maik Schnelzer, Vorsitzender der Blankenheimer Pfingstgesellschaft. Danach gehe es in eine kleine Winterpause.

