Blankenheimer Sanitärräume bekommen Verjüngungskur

Die Dachentwässerung der Mehrzweckhalle in Blankenheim wurde bereits erneuert. Wie es mit der geförderten Sanierung des Sanitärtraktes weitergehen soll.

Blankenheim/MZ - Kulturelle und sportliche Aktivitäten in der Blankenheimer Mehrzweckhalle haben in diesen Tagen keine Chance. Das Gebäude hat sich in eine Baustelle verwandelt.