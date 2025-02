Der Heimatverein Helfta veranstaltet am Samstag erstmals einen Arbeitseinsatz im Hüttengrund.

Eisleben/MZ. - „Das ist ein wunderbarer Wanderweg, der auch viel genutzt wird“, sagt Michael Ulrich. Er ist Vorsitzender des 2023 gegründeten Heimatvereins Helfta, der sich unter anderem für Heimatpflege und -kunde sowie Naturschutz engagiert. Am kommenden Samstag, 15. Februar, lädt der Verein zum ersten Arbeitseinsatz am Wanderweg im Hüttengrund ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Weidenhütte hinter der Bahnunterführung im Hüttengrundweg. Arbeitsgeräte wie Harken, Astscheren, Sensen und Schippen sollten nach Möglichkeit mitgebracht werden.