Bei der Baustelle Nußbreite wird Umleitungsbeschilderung mit Hinweisen zur Helios-Klinik ergänzt

Eisleben/MZ - - „Patienten, die zum Beispiel aus Nordhausen kommen, haben es schwer, durch die Umleitung der Nußbreite zur Helios-Klinik zu gelangen“, sagt Jutta Fischer, Patientenfürsprecherin der Klinik. Die Umleitungsbeschilderung, die Anwohner, Besucher oder Patienten um die Baumaßnahmen führen soll, sei zwar vorhanden, aber es fehle die ergänzende Ausschilderung zur Klinik. „Mann muss sich vor allem in Nicht-Eisleber versetzen, die die örtlichen Verhältnisse nicht so kennen“, erklärt Fischer. Zudem müsse man auch bedenken, dass mit einem Besuch im Krankenhaus meistens Termine oder eben Notfälle verbunden seien, so die ehemalige Oberbürgermeisterin der Lutherstadt.