Bedarf höher als das Budget: Eisleben erstellt Prioritätenliste für Instandsetzung der Gehwege

Der Fußweg in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Eisleben steht mit auf der Prioritätenliste.

Eisleben/MZ - Das Budget ist begrenzt: 500.000 Euro stehen in diesem Jahr für Reparatur- und Havariemaßnahmen an Straßen und Gehwegen in der Lutherstadt Eisleben und ihren Ortsteilen zur Verfügung. Angesichts der Straßenverhältnisse ist der Bedarf natürlich erheblich höher. Deshalb hat die Stadtverwaltung wieder eine Prioritätenliste erarbeitet, über die der Stadtrat am 22. März entscheiden wird. Die Ortschaftsräte und Ausschüsse haben der Liste bereits zugestimmt.