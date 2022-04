Beate Niemann spricht am Eisleber Luthergymnasium über ihren Vater und seine Kriegsverbrechen

Beate Niemann glaubte lange an die Unschuld ihres Vaters Bruno Sattler. Doch dann wurde sie skeptisch und fing an zu recherchieren ...

Im Rahmen der Bildungswochen gegen Antisemitismus fand eine Lesung in der Aula des Eisleber Martin-Luther-Gymnasiums statt.

Eisleben/MZ - „Ich bereue nicht, diese Arbeit angefangen zu haben“, sagt Beate Niemann. „Und ich denke auch nicht daran, aufzuhören.“ Denn sie erfahre immer noch Neues. Das Lebensthema der 79-Jährigen ist ihr Vater Bruno Sattler. „Ich habe mehr als 50 Jahre an seine Unschuld geglaubt“, sagt sie. Bis sie in den 1990er Jahren begann, zu recherchieren - und erfahren musste, dass ihr Vater von 1942 bis 1944 als Chef der Geheimen Staatspolizei (Gestapo) in Belgrad für die Ermordung Tausender Juden verantwortlich gewesen war.