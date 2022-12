Wie es ist, in 30 Metern Höhe zu arbeiten

Seit 2016 führt der 37-Jährige seine Firma für Baumpflege und Gartenbau in Mansfeld-Südharz. Warum es gar nicht so einfach ist, einen Baum zu fällen.

David Gottwald ist als Baumkletter in bis zu 30 Metern Höhe unterwegs.

Neehausen /MZ - David Gottwaldt ist in den Bäumen zu Hause. In bis zu 30 Metern Höhe kümmert sich der Baumpfleger aus Neehausen um die Pflanzenriesen. Dazu gehören umgestürzte oder abgeknickte Bäume nach Stürmen oder „Problembäume“, die zum Beispiel in Stromleitungen ragen.