Baum des Jahres 2023 Mit Video - Kita-Kinder pflanzen eine Moor-Birke auf dem Federmarkt in Helfta

Anlässlich des Tags des Baumes, der am 25. April in Deutschland begangen wird, hatte die Lutherstadt gemeinsam mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und dem Bereich Park und Grün des städtischen Betriebshofes auf den Federmarkt in Helfta eingeladen.