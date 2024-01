Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Eisleben/Hettstedt/MZ. - Nach der Sternfahrt nach Halle zum Riebeckplatz am Montag, den Mahnfeuern am Dienstag und den Sperrungen der Autobahnauffahrten am Mittwoch protestierten die Landwirte am Donnerstag mit sogenannten Schleichfahrten am Vormittag im Hettstedter Raum und am Nachmittag in Eisleben. Jeweils rund 50 Traktoren und Schlepper waren an den Aktionen in Mansfeld-Südharz beteiligt.