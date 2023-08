Kleinosterhausen/MZ - Unbekannte haben am frühen Montagmorgen in Kleinosterhausen einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Zeugen beobachteten die drei Täter dabei, wie sie sich mit Hilfe eines Trennwerkzeugs an dem Automaten zu schaffen machten. Es wurden mehrere Schachteln Zigaretten und die Geldkassette entnommen, ehe die Diebe in Richtung Osterhausen verschwanden. Die Polizei gibt den Schaden mit rund 2.500 Euro an.