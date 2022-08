Niederlassung der Volksbank Halle in Eisleben wiedereröffnet Bankgeschäfte auf der Insel statt am Tresen

Modern und neu präsentiert sich die Eisleber Bankfiliale in der Freistraße nach dem Umbau. Die Volksbank Halle investierte in den vergangenen sieben Monaten 1,6 Millionen Euro in den Standort.