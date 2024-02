Großinvestitionen in Eisleben und Röblingen Bahnprojekte im Mansfelder Land verzögern sich um ein Jahr

Der Umbau und die Modernisierung der Bahnhofsanlagen in Eisleben beginnt erst 2025. Auch der Ausbau der Gleisanlagen im Programm „740-Meter-Netz“ in Röblingen startet später. Was der Grund dafür ist.