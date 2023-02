Die Baggerarbeiten am Mittelgraben werden in Höhe der Pumpstation Wansleben fortgeführt.

Amsdorf/MZ - Tropfenden, schwarzen Schlick hebt die Baggerschaufel Maul für Maul aus dem Graben nahe beim Pumpwerk in Wansleben. Thomas Oertel sitzt am Steuer des Baggers. Vorsichtig setzt er am Rand des Grabens den Schlamm ab. Der besteht zum größten Teil aus abgestorbenen Pflanzenteilen.