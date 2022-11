Bäckermeister Mädel aus Klostermansfeld kennt das Geheimnis der Maulschelle

Eine Festung sucht man in der Burgstraße in Klostermansfeld vergebens. Doch eine Bäckerei mit 100-jähriger Familientradition ist dort zu Hause.

Klostermansfeld/MZ - Wenn es bei Doris und Harry Börstler etwas zu feiern gibt, dann steht Kuchen von Bäckermeister Steffen Mädel auf dem Festtagstisch. Die Qualität seiner Arbeit überzeugt die Eheleute. Sie müssen vor ihrem Haus in der Klostermansfelder Burgstraße nur die Straßenseite wechseln und sind schon in wenigen Schritten in der Bäckerei, um ihre Bestellungen abzugeben. So war es auch jetzt, kurz vor Harry Börstlers Geburtstag.