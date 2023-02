Bäckerei von Petra Scharnagel in Wansleben schließt die Ladentüren für immer

Auf so eine Idee kommen nur beste Freundinnen: Zum Abschied von der Bäckerei Scharnagel wurde der „Brötchentanz“ aufgeführt.

Wansleben/MZ - Dieser große Menschenauflauf am Neumarkt an einem Dienstagnachmittag war sehr ungewöhnlich für Wansleben. Das halbe Dorf schien sich mit Blumen und Geschenken in Richtung Dampfbäckerei auf den Weg gemacht zu haben, um Petra Scharnagel und ihrem Team Dankeschön zu sagen.