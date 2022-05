Autor Wladimir Kaminer besucht Eisleben für ein Gastspiel und einen besonderen Rundgang

In Eisleben, wo es kein jüdisches Leben mehr gibt, erinnert ein Verein seit 2001 an die jüdischen Familien und baut die ehemalige Synagoge als Stätte der Begegnung wieder auf.

Eisleben/MZ - Ausverkauft ist die Lesung des Schriftstellers Wladimir Kaminers am Freitagabend auf der Großen Bühne des Eisleber Theaters. Kaminer liest aus seinem neuen Buch „Rotkäppchen raucht auf dem Balkon“. Bevor der Autor aber die Theatergäste mitnimmt in seine mit Humor und Liebe aufgeschriebenen Geschichten, taucht er in Eisleben erst einmal selbst tief in die Geschichte ein, die auch die seiner Familie ist.

Am Nachmittag trifft er sich mit dem pensionierten Lehrer und Eisleber, Rüdiger Seidel, der in seiner Heimatstadt als der Vorsitzende des Synagogenvereins bekannt ist. Bei einem Auftritt Kaminers im Jahr 2018 ebenfalls im Eisleber Theater lernten sich die beiden Männer kennen. Seidel berichtete damals dem russisch-jüdischen Schriftsteller über den Verein und die Menschen, die jüdisches Leben in Eisleben würdigen, auch wenn es dort schon längst keine jüdische Gemeinde mehr gibt.

Man möchte sofort das Projekt des Vereins unterstützen. Wladimir Kaminer, Autor

Kaminer schrieb damals darüber eine Kolumne für das „Göttinger Tageblatt“ und die „Lübecker Nachrichten“ mit dem Titel: „Die Atheisten und die Synagoge“. Seit dieser Begegnung hält Seidel per Mail den Kontakt zu Kaminer. Seit der Nazizeit wird das jüdische Gotteshaus in der Lutherstraße nicht mehr als Gotteshaus genutzt.

Dass es sich in der Lutherstraße befindet und dass sich die beiden Männer an diesem Januarnachmittag zu Füßen des Lutherdenkmals auf dem Markt treffen, hätte Luther vielleicht nicht gefallen, denn der große Reformator war auch antijüdisch eingestellt. Darüber berichtet Seidel an diesem Nachmittag ebenso wie er die Stolpersteine vor den Eislebern Häusern zeigt, die Familien und deren Geschichte kurz anreißt.

Natürlich verweilte Wladimir Kaminer an den Stolpersteinen auf seinem Weg durch die Eisleber Innenstadt. (Foto: Maik Schumann)

Beeindruckt von der Arbeit des Synagogenvereins in Eisleben

Emotional wird es in der ehemaligen Eisleber Synagoge. Dort, wo man die Geschichte förmlich atmen kann. Kaminer hört zu, fragt, schaut und berührt fast zärtlich altes Mauerwerk, das ganz gewiss aus der Zeit stammt, als die Synagoge geweiht wurde. „Man möchte sofort das Projekt des Vereins unterstützen“, sagt Kaminer, während er die Synagoge betrachtet, die noch zu einem großen Teil eine Baustelle ist. Seidel ist stolz auf jeden Baufortschritt, der in den vergangenen Jahren gelungen ist. Auch in diesem Jahr wolle man wieder Anträge auf Fördergelder stellen, sagt Seidel.

Ob es die geschätzte halbe Million Euro wird, die noch nötig ist, um aus der ehemaligen Synagoge eine Begegnungs- und Veranstaltungsstätte entstehen zu lassen? Wohl nicht. Aber Seidel und der Synagogenverein wollen dran bleiben. Und das fasziniert Kaminer, dass Deutsche in einer Stadt, in der es kein jüdisches Leben mehr gibt, das jüdische Leben unterstützen. Und auch er wolle auf seine Weise einen Beitrag leisten. Als Autor.

Wladimir Kaminer trägt sich im Gästebuch in der ehemaligen Synagoge ein. (Foto: Maik Schumann)

Der Vorsitzende des Eisleber Synagogenvereins Rüdiger Seidel nahm den Schriftsteller Wladimir Kaminer mit auf einen Rundgang durch Eisleben und berichtete ihm über das jüdische Leben in der Stadt. Foto: Maik Schumann

„Ich schreibe regelmäßig Bücher über Deutschland“, sagt der Schriftsteller. In Corona-Zeiten ist ein neues Buchprojekt geboren worden, weil die Menschen vielleicht vorsichtiger werden und nicht mehr so viel fliegen werden, wollen sie vielleicht Deutschland entdecken. Dabei will er helfen. „Und Eisleben ist für mich so eine Geschichte, die ich erzählen will“, sagt er noch ganz beeindruckt von dem privaten Stadtrundgang.