In Mansfeld-Südharz wird wieder ein Zigarettenautomat demoliert und dessen Inhalt gestohlen. Die Kripo vermutet Zusammenhänge mit anderem Fall.

Automatenknacker schlagen erneut in Ortsteil von Eisleben zu

Der geplünderte Zigaretten-Automat in Osterhausen.

Osterhausen - Die Unbekannten, die am frühen Montagmorgen einen Zigarettenautomaten in Kleinosterhausen aufbrachen, haben offenbar auch im Nachbarort Osterhausen einen Zigarettenautomat geknackt. Der demolierte Automat an der dortigen Bushaltestelle Markt wurde der Polizei Dienstagmittag gemeldet.