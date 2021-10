Polleben/MZ - Bei einem Unfall auf der Straße Anger in Polleben ist am Sonntagabend ein Mann schwer verletzt worden. Der 34-Jährige war mit seinem Wagen ins Schleudern geraten und gegen einen Betonmast geprallt. Dieser war mit Stromkabeln versehen, so die Polizei. Der Fahrer musste in eine Klinik gebracht, das Fahrzeug abgeschleppt und die Kabel durch die EnviaM beseitigt werden. Die Straße war zeitweise gesperrt.