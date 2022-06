Autofahrer brauchen Geduld: Nußbreite in Eisleben wird ein Jahr lang gesperrt

Für ein Jahr wird die Nußbreite in Eisleben gesperrt sein. Was wird gemacht? Wie hoch sind die Baukosten? Kommen die Rettungswagen durch? Alle relevanten Fragen auf einem Blick:

Eisleben/MZ - Ab Dienstag nach dem Pfingstwochenende wird eine der Verkehrsadern in der Lutherstadt Eisleben für ein Jahr für den Durchgangsverkehr voll gesperrt sein. Ab dem 7. Juni wird in der Nußbreite in Eisleben gebaut, war vom Pressesprecher der Stadt, Maik Knothe, zu erfahren. Die Planungen über den grundhaften Ausbau der Strecke laufen schon lange, nun wird damit gestartet. Voraussichtlich am 30. Juni kommenden Jahres sollen die Bauarbeiten dann beendet sein. Die MZ nennt hier einige der wichtigsten Punkte rund um die Baumaßnahme in der Innenstadt.