Auto, Motorrad, Fahrrad - Mehrere Verkehrsunfälle im Mansfelder Land mit Verletzten

Insgesamt vier Personen mussten deswegen am Samstag in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Eisleben - Am Samstag ist es in Eisleben und Hettstedt zu mehreren Verkehrsunfällen gekommen, bei denen es jeweils zu verletzten Personen kam. So kam am Samstag gegen 9.05 Uhr ein Pkw auf der A 38 Richtung Leipzig nach rechts von der Fahrbahn ab.