Auto erfasst drei Fußgänger in Eisleben

Eisleben/MZ/dka - Ein schwerer Verkehrsunfall an einer Fußgängerampel hat sich am frühen Donnerstagabend in Eisleben ereignet. Nach Angaben der Polizei erfasste ein Autofahrer mit seinem Pkw an einer Fußgängerampel in der Magdeburger Straße in Höhe Helbraer Straße einen 34 Jahre alten Mann, eine 35-jährige Frau und ein acht Jahre altes Kind beim Überqueren der Straße. Die Fußgänger wurden schwer verletzt und mussten zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.