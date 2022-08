Austausch hat begonnen - Wie kann Mansfeld-Südharz von Panama profitieren?

Eisleben/MZ - Ein weltberühmter Kanal, der den Atlantik mit dem Pazifik verbindet oder auch ein ebenso bekannter Hut - für ein geografisch recht kleines Land hat Panama einen großen Fußabdruck in der Welt hinterlassen. Doch als am Freitagabend der Botschafter Panamas in Eisleben zu Gast war, fragte man sich dennoch unweigerlich, was genau Enrique Alberto Thayer Hausz in die Lutherstadt verschlagen hatte.