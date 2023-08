Wilfried Brahmann ist viel mit seinem leichten Carbonrad im Mansfelder Land unterwegs. Doch die Ampelkreuzung der B 180 in der Nähe des Kreisverkehres am Thälmann-Schacht bremst ihn aus. Warum schaltet sie nicht auf Grün?

Kurios: Ampel an der B 180 in der Nähe des Thälmann-Schachtes ignoriert Radfahrer

Wilfried Brahmann scheint mit seinem Carbonrad zu leicht zu sein. An der Ampel an der B 180 sieht er nur das rote Lichtsignal.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Klostermansfeld/MZ - Mindestens dreimal in der Woche steigt Wilfried Brahmann auf sein Rennrad und legt zwischen 30 und 50 Kilometer auf seinen Touren zurück. Die fahrradtauglichen Strecken in seiner Heimat kennt der Vorsitzende des Eisleber Radsport-Clubs Mansfelder Land in- und auswendig und stieß jetzt auf eine Kuriosität. Sie betrifft eine Ampel bei Klostermansfeld.