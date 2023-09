Mehrere Immobilien in Mansfeld-Südharz stehen bei einer Auktion zum Verkauf, darunter auch die ehemalige Theaterwerkstatt in Neckendorf.

Alte Theaterwerkstatt in Neckendorf wird versteigert - Diese Immobilien sind noch im Angebot

Auktion in Berlin

Bis 2022 hat das Theater die Werkstatt in Neckendorf genutzt.

Neckendorf/MZ - Die ehemalige Werkstatt des Eisleber Theaters in Neckendorf steht zur Versteigerung. Der Gebäudekomplex auf einem rund 2.300 Quadratmeter großen Grundstück wird am heutigen Donnerstag bei der Herbst-Auktion der Deutsche Grundstücksauktionen AG in Berlin angeboten. Als Mindestgebot sind 9.000 Euro festgesetzt.