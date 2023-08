In dieser Woche floss dreimal ein Gemisch aus Regenwasser und Abwasser in den Süßen See, was ein Badeverbot zur Folge hat. Warum kommt es eigentlich immer wieder zu diesen Abschlagsereignissen? Und wie gefährlich ist das Wasser, was da über den Überlauf in den See gelangt?

Eklig! Abwässer flossen gleich dreimal in dieser Woche in den Süßen See bei Aseleben

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aseleben/MZ - Die kurzen, weißen Haare sind noch ein bisschen feucht. Die Seniorin aus dem Nachbarlandkreis war soeben im Süßen See schwimmen. Sie hatte die Warnhinweise am Strand in Aseleben übersehen. „Bin ich wirklich in Gülle geschwommen?“, fragt sie ganz aufgeregt. Ein Spaziergänger hatte sie darauf aufmerksam gemacht, dass in Aseleben aktuell vom Baden abgeraten wird. Abwässer könnten in den Süßen See gelangt sein, als es auch in der Nacht zum Donnerstag wieder stark regnete.