Hartmut Böttner aus Schmalzerode hat ein Buch mit Erzählungen über seine zahlreichen Reisen in die Welt herausgebracht.

Schmalzerode/MZ - Mit fernen Ländern hat sich Hartmut Böttner (82) schon in seiner Kindheit beschäftigt. „Ich habe Briefmarken gesammelt“, erzählt der gebürtige Eisenacher, der seit circa 20 Jahren im Eisleber Ortsteil Schmalzerode lebt. „Wenn mir mein Vater Briefmarken aus einem Land geschenkt hat, hat er mich vorher darüber abgefragt“, sagt Böttner. Er kann sich noch gut erinnern, dass er so zum Beispiel den Senegal kennengelernt habe. Später hat er die Welt dann nicht nur in der Theorie, sondern ganz real erkundet – als leidenschaftlicher Reisender.