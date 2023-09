Einzigartige Fundstelle Warum Wissenschaftler in einem Steinbruch in Sachsen-Anhalt nach Dinosaurier-Spuren suchen

Ein Internationales Team von Wissenschaftlern und Studenten findet in einem ehemaligen Steinbruch bei Wolferode zahlreiche Spuren vorzeitlicher Lebewesen. Was sie so spannend an den Funden finden.