Auf den Spuren der vergessenen Königspfalz

Eisleben

- „Es ist der perfekte Ort für eine Königspfalz“, sagt Felix Biermann. Der Archäologe steht auf der sogenannten Kleinen Klaus, einem Flurstück südlich des Hüttengrundes in Helfta. Diese Erhebung, heute ein unscheinbarer Acker, ist ein „Brennpunkt der mittelalterlichen Landesgeschichte“, so Biermann. Seit dem 10. Jahrhundert befand sich hier eine ottonische Königspfalz. Damals hatten die Könige keinen festen Regierungssitz, sondern übten eine „Reiseherrschaft“ aus.

Sie zogen von Pfalz zu Pfalz - Burg-Anlagen mit einer Kirche - und hielten zum Beispiel Gerichtstage ab, empfingen Gesandte oder stellten Urkunden aus. Doch während etwa Wallhausen, Tilleda oder Memleben bis heute weithin als Pfalz-Orte bekannt sind, ist Helfta in Vergessenheit geraten. „Wir ändern das nachhaltig“, so Biermann. Im Auftrag des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt werden er und sein Team in den nächsten vier Monaten auf der Kleinen Klaus nach Spuren der mittelalterlichen Pfalz und der Kirche graben.

Forschung soll drei Jahre dauern

Seit dem 19. Jahrhundert hatten Archäologen und Heimatforscher immer wieder nach der verschwundenen Königspfalz gesucht. Als Standorte waren lange Zeit der Hausberg zwischen Helfta und Bischofrode oder die Große Klaus nördlich des Hüttengrundes vermutet worden. In den 1990er Jahren hatte dann der Kunsterzieher Joachim Herrmann, der Retter des Klosters Helfta, erstmals die Kleine Klaus als Standort für die Pfalz ins Gespräch gebracht.

Mit Luftbildaufnahmen und geophysikalischen Untersuchungen konnte das Landesamt später diese These bestätigen - es fanden sich Hinweise auf eine Festungsanlage mit 150 Meter Durchmesser. Im vergangenen Jahr beauftragte das Landesamt den Archäologen Thomas Koiki mit einer Probegrabung. „Diese hat bestätigt, dass dort Potenzial ist“, so Alfred Reichenberger, Sprecher des Landesamtes.

Deshalb sei nun ein dreijähriges Forschungsprojekt aufgelegt worden. „Normalerweise graben wir ja vor allem begleitend bei Baumaßnahmen“, so Reichenberger. Reine Forschungsgrabungen gebe es dagegen sehr selten - „nur bei eminenter Bedeutung“. Diesen hohen Stellenwert misst das Landesamt dem Projekt in Helfta zu.

Zunächst konzentriert sich das Grabungsteam auf die im 10. Jahrhundert erbaute Radegundekirche. Neben ersten Fundamenten des mehrschiffigen Gotteshauses haben die Archäologen bereits mehrere Gräber gefunden. Zum einen handelt es sich um Bestattungen in der Kirche, die damals nur hochgestellten Persönlichkeiten möglich war. Im 16. Jahrhundert sei die Kirche während der Reformation geplündert worden und verfiel dann, so Biermann. „Die Leute haben sich hier Steine geholt.“

Archäologen erwarten weitere Gräber

Bis ins 19. Jahrhundert sei Reste der Ruine oberirdisch sichtbar gewesen. In und an der aufgegebenen Kirche seien dann zum Beispiel ungetaufte Kinder oder Selbstmörder bestattet worden, die nicht auf dem normalen Friedhof liegen durften. „Wir werden wohl noch einige Gräber finden“, so Biermann.

Der 51-jährige Mittelalterspezialist hat Archäologie, Geschichte und Kunstgeschichte studiert und unter anderem in Greifswald und Göttingen gearbeitet. Als Professor lehrt er an der Universität Stettin (Polen). Im Sommer werden Studenten aus Halle und Stettin in Helfta mitarbeiten. Derzeit sind neben den sechs angestellten Grabungshelfern auch mehrere Ehrenamtliche tätig.

Die nach der Heiligen Radegunde benannte Kirche habe mit circa 40 Metern Länge und 25 Metern Breite für die damalige Zeit „stattliche Ausmaße“ gehabt, so Biermann. „Es war ein Repräsentationsbau.“ Das Pfalzgebäude schloss sich vermutlich unmittelbar an. Im Bereich der Burg soll später gegraben werden.

Das Areal ist für die Zeit der Grabung von dem Landwirt gepachtet worden. Neben den Fundamenten und den Gräbern hat das Team auch bereits Siedlungsspuren aus dem 9. Jahrhundert bis zur Neuzeit gefunden. Möglicherweise könnten noch Relikte bis ins 6. Jahrhundert zu finden sein. „Hier ist mit allem zu rechnen“, so der Archäologe. (MZ)