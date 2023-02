Ein 46-jähriger Mann wurde im August vergangenen Jahres in Eisleben schwer verletzt. Was der Hintergrund dafür war und wie der Täter (32) jetzt bestraft worden ist.

Blutige Auseinandersetzung in Eisleben

Das Eisleber Amtsgericht in der Friedensstraße.

Eisleben/MZ - „Das war eine dumme Idee von mir“, sagte der 32-jährige Angeklagte. „Es tut mir sehr leid. Ich wollte ihn nicht verletzen.“ Er hatte im August vergangenen Jahres in Eisleben bei einer Auseinandersetzung einen 46-Jährigen mit zwei Macheten attackiert. Der Mann erlitt unter anderem eine tiefe Schnittwunde an der Schulter sowie Verletzungen am Ohr, der Stirn, der Hand und dem Unterarm.