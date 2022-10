Ast hindert Rollstuhlfahrer an Weiterfahrt

Eisleben - Ungewöhnlicher Notruf bei der Polizei: Eine Anwohnerin hat am Freitag kurz nach 19 Uhr Hilferufe im Bereich des Eisleber Klostergartens gemeldet. Die Beamten brauchten aber offenbar nicht mehr einzugreifen. Ein weiterer Anwohner hatte nämlich zwischenzeitlich bereits nachgeschaut und dabei einen hilfebedürftigen Rollstuhlfahrer festgestellt, teilte die Polizeiinspektion in Halle am Samstagmorgen mit.