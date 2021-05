Aselebens Ortsbürgermeister Ralf Leberecht tritt für die FBM in Wahlkreis 29 an

Aseleben - Wenn es ums Problemlösen geht, hält Ralf Leberecht wenig von langem Gerede. „Ich bin der Macher-Typ, der die Probleme versucht durch Handeln anzugehen“, sagt der 53-Jährige. Als Ortsbürgermeister von Aseleben kämpft er bereits für Belange vor Ort - etwa für einen neuen Radweg zwischen Aseleben und Röblingen oder die Vermarktung der Forschungsarbeiten im Süßen See, die es - auch dank Leberecht - als „Malandis“ sogar in den Masterplan des Landkreises geschafft haben.

Nun zieht es Leberecht für die Freien Bürger Mitteldeutschland (FBM) auch in den Landtag. Sein politisches Engagement sei durch seine Heimatverbundenheit entstanden. „Wir wohnen in einer herrlichen Region, wo es sich lohnt, sich für die Menschen und deren Anliegen einzusetzen“, sagt der verheiratete Familienvater, der gern von der „Toskana des Ostens“ spricht. Leberecht engagiert sich auch im Verein Herzensangelegenheit, beim „Lutherstammtisch“ und als Ehrenmitglied in der Freiwilligen Feuerwehr.

Im Landtag will er sich für Tourismus- und Infrastrukturförderung, die Ansiedlung von Unternehmen, etwa mit Strukturwandel-Geldern, und eine lebensnahe Gestaltung des Schulsystems einsetzen - „zum Beispiel für mehr Praktika der Schüler in Betrieben“, so Leberecht. (mz)