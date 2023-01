Ärztemangel in Mansfeld-Südharz Hausärztin versorgt Benndorf seit 30 Jahren - Womit die Praxis täglich zu kämpfen hat

Allgemeinmedizinerin Margot Bär eröffnete vor 30 Jahren ihre Praxis in Benndorf. Was sich seit dieser Zeit verändert hat und was sie zum Ärztemangel auf dem Land sagt.