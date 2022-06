Aryzta schließt ältestes Werk: Welche Gründe dahinter stecken

Das Unternehmen schließt das Werk 2 in Eisleben. Warum die Anlage nicht modernisiert wird und was sich die Firma davon verspricht.

Seit 1996 sind am Standort Eisleben fünf Backwerke entstanden. Aryzta ist nach eigenen Angaben europäischer Marktführer bei Tiefkühlbackwaren.

Eisleben/MZ - Der Tiefkühlbackwarenhersteller Aryzta Bakeries Deutschland GmbH baut an seinem Hauptsitz in der Lutherstadt Eisleben um. Das Werk 2, das älteste und kleinste am Standort, wird künftig nicht mehr genutzt. Das teilte Aryzta-Sprecher Thomas Paarmann auf eine MZ-Anfrage mit.