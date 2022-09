Überfüllt und beengt - Wiesenbesucher üben Kritik an kleinem Festzelt in Eisleben

Bei den Abendveranstaltungen auf der Eisleber Wiese stieß das Festzelt schnell an seine Kapazitätsgrenze - hier am Samstag beim Aufritt von „Radio Nation“.

Eisleben/MZ - „Der Wiesenmarkt war wieder wunderschön“, schreibt Dieter Walther in einer E-Mail an die MZ. Die Parkplätze am Sportplatz seien gut zu erreichen gewesen. „Das ist alles sehr gut organisiert.“ Heftige Kritik übt er allerdings am Festzelt. „Ein viel zu kleines Zelt, viel zu eng im Inneren gestaltet“, so der MZ-Leser. „Wenn wir mal tanzen gehen wollten, brauchten wir eine Ewigkeit auf unsere Plätze zurück.“