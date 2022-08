Das Bergbaukrankenhaus in der Lutherstadt Eisleben soll weichen. Warum der Auftrag nun an eine neue Firma vergeben wird.

Eisleben/MZ/JM - Der Abriss des ehemaligen Bergbaukrankenhauses an der Kasseler Straße in Eisleben ist erneut in Stocken geraten. Derzeit ruhen die Arbeiten auf dem Gelände.