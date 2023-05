„Ich kenne Jana schon seit ihrer Lehrzeit“, sagt Renate Knietsch während sie auf ihren Termin im Friseursalon wartet. Mit „Jana“ meint die Kundin Jana Hohmann, die Inhaberin des Friseursalons „Haar Brilliance“ im Zentrum des Ortes Helbra. Nicht nur diese Kundin hat zu Jana Hohmann vollstes Vertrauen und kommt deshalb „schon seit vielen Jahren in den Salon“. Viele andere Kundinnen und Kunden empfinden und tun das ebenso. Jana Hohmann hat 1991 mit dem Friseurhandwerk in genau diesem Salon in Helbra begonnen. Sie liebt ihre Tätigkeit. „Friseurin war und ist mein Traumberuf“, sagt die 48-Jährige lächelnd – und man glaubt ihr aufs Wort, wenn man ihr bei der Arbeit zuschaut und zuhört.

2012 hat sich Jana Hohmann selbständig gemacht. Sie hat den Salon von ihrer Vorgängerin übernommen und "Haar Brilliance" in Helbra gegründet.

Rückblickend auf die vergangenen drei Jahre gesteht die Unternehmerin, dass die Corona-Zeit nicht leicht war. Jedoch hat sie die Herausforderung mit Zuversicht angenommen, auch weil sie spürte, dass sie nicht allein ist. "Vor allem meiner Kundschaft und meinen Angestellten bin ich sehr dankbar. Sie haben mir die Zeit über die Treue gehalten.

Handwerkskunst und Empathie überzeugen die Kundschaft

Wenn man der Corona-Zeit und den damit verbundenen Schließungen noch etwas weiteres Positives abgewinnen möchte, dann ist es das: Die Dienstleistungen am Kunden, wie Frisuren, Kosmetik und Fußpflege, haben zu Recht eine völlig neue Würdigung erfahren.

Die dafür nötigen handwerklichen Leistungen sind viel mehr ins öffentliche Bewusstsein gerückt. „Wir spüren wieder, dass wir gebraucht werden. Unsere Auftragsbücher sind voll. Darüber sind wir sehr froh“, sagt Jana Hohmann, die neben Frisuren auch Kosmetik und Fußpflege in ihrem Salon anbietet. Neben der Salonchefin zählen weitere drei Friseurinnen und zwei Fachkräfte für Kosmetik und Fußpflege zum Team. Viele Kundinnen und Kunden nutzen das „Rundumprogramm“ und lassen sich bei „Haar Brilliance“ nicht nur die Haare stylen, sondern auch die Füße pflegen sowie Haut und Gesicht kosmetisch behandeln.

Bei allem schätzen die meisten Stammkunden die aufgeschlossene und freundliche Art des Teams, denn im Salon wird oft herzhaft gelacht und ausgiebig erzählt. Genau das lässt die Kundschaft die Unwegsamkeiten der derzeitigen Krisen wenigstens kurzzeitig vergessen. Saloninhaberin Jana Hohmann beherrscht ihr Handwerk. Während ihrer Lehrzeit hat sie oft an Meisterschaften teilgenommen. Bei ihr zu Hause in Benndorf stehen einige Siegerpokale. Auch wenn jetzt die Zeit für Frisurenwettbewerbe fehlt, so ist die Friseurin immer auf dem neuesten Stand, erkundigt sich im Internet und liest Fachzeitschriften. Kein Wunder also, dass in ihrem Salon nur ausgewählte Markenprodukte verwendet und sämtliche trendigen Farb- und Strähnchentechniken beherrscht werden. Und wenn eine pompöse Brautfrisur ansteht, setzt sich die erfahrene Friseurin an ihren Puppenkopf und probiert vorher aufwendige Steckfrisuren. „Wir möchten, dass unsere Kundschaft zufrieden nach Hause geht“, so die einhellige Meinung von Chefin und Team.

Jana Hohmann, Friseurin und Inhaberin des Salons „Haar Brilliance“ in Helbra, liebt ihren Beruf. FOTO: K. LABITZKE

Für jede und jeden gibt es hier den passenden Haarschnitt

Ob Herrenfrisuren mit Undercut, Kinderfrisuren oder Tricks für ein schnelles Frisurenfinish für den Alltag – Jana Hohmann gibt ihrer Kundschaft immer Anregungen mit auf den Weg. Persönliche Beratung ist das A und O. Auch auf eine individuelle, typgerechte Schnitt- und Farbberatung legen die Inhaberin und ihr Team großen Wert. Und das wirklich in allen Bereichen – sei es bei der Auswahl der Frisur, des Nagellacks nach einer Fußpflege oder der Farbe des Augen-Make-ups. Bei der Kosmetik gibt es vor jeder Behandlung eine Hautanalyse, um die Produkte dem Hauttyp anzupassen. Tiefenreinigung mit Peeling, Bedampfung oder Gesichtspackungen gehören genauso dazu, wie ein kosmetisches Verwöhnprogramm oder die Entfernung von Unreinheiten, die Korrektur der Augenbrauen und das Färben von Wimpern. Außerdem komplettiert ein typgerechtes Tages-Make-up das Rundum-Kosmetikprogramm im Studio „Haar Brilliance“ in Helbra.

KONTAKT

Inhaberin Jana Hohmann

Siebigeröder Straße 3

06311 Helbra

Tel.: 034772 28842

E-Mail: [email protected]

Internet: www.haarbrilliance.de

Öffnungszeiten:

Montag 13-18 Uhr

Dienstag - Freitag 08-18 Uhr

Samstag 08-12 Uhr