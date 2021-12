Antje Ehnert für ihren Einsatz für die Stephanuskirche in Polleben geehrt

Polleben/MZ - Das hätte Antje Ehnert nicht gedacht: dass man mit dem Blumenstrauß der Woche überrascht werden kann, ohne vorher eine Ahnung zu haben. Doch jetzt wurde sie eines Besseren belehrt. „Das gibt’s doch nicht“, sagte die Vorsitzende des Fördervereins der St. Stephanuskirche Polleben nach der gelungenen Übergabe perplex.

Um ihr völlig unvorbereitet diese Ehrung zukommen zu lassen, bedurfte es einer kleinen List, „denn Antje merkt sofort, wenn etwas im Busch ist“, sagte Corinna Rölecke, die im Namen aller Vereinsmitglieder die Vorsitzende für den „unermüdlichen Einsatz“ zum Erhalt der Kirche vorgeschlagen hat, um ihr so ein Dankeschön auszusprechen.

Aufwendige Sanierung der St. Stephanuskirche in Polleben

Aber der Reihe nach. Derzeit liegen die jüngsten Bauarbeiten an der St. Stephanuskirche in den letzten Zügen. Der Turm wurde aufwendig saniert - ein enormer Kraftakt für einen ehrenamtlichen Förderverein. Von der Planung bis zur bevorstehenden Fertigstellung dauerte es vier lange Jahre. Vier Jahre, in denen zig Anträge gestellt und Genehmigungen eingeholt werden mussten.

Denn die Turmsanierung, die rund 300.000 Euro gekostet hat, war nur mit Fördermitteln möglich. „Für all diese Genehmigungsverfahren braucht man einen langen Atem und vor allem Unterstützer“, beschreibt Antje Ehnert die nervenaufreibende Zeit, in der manches auch nicht gleich beim ersten Anlauf klappte. „Wir hatten das Glück, dass uns der Bundestagsabgeordnete Torsten Schweiger so unterstützt hat.“ Mit seiner Hilfe habe es die Zusage für 80.000 Euro Fördermittel vom Bund gegeben.

„Wir sind dankbar, dass Antje sich so sehr für unsere Kirche einsetzt und den nötigen Ehrgeiz hat, auch mal ein Nein nicht zu akzeptieren“, würdigte Vereinsmitglied Rita Hünig-Rothe die vielen Stunden, die die Vorsitzende dafür opfert. Corinna Rölecke hob die positive und begeisternde Art Ehnerts hervor. „Sie steht zu 100 Prozent hinter dem Förderverein“, so Rölecke.

Gut funkionierende Gemeinschaft

Deshalb haben die Mitglieder ihr zusätzlich zum Blumenstrauß der Woche noch als Dank und Anerkennung einen Wellness-Gutschein geschenkt. „Den hat sie sich mehr als verdient“, sagte auch die Polleber Ortsbürgermeisterin, Kerstin Hünig.

Im März dieses Jahres hatte die Turmsanierung begonnen, und seitdem war die Vereinsvorsitzende fast täglich auf der Baustelle. „Die Kirche liegt mir einfach am Herzen“, sagt die 61-jährige ehemalige Biologielehrerin. Die 1901 geweihte Kirche gehöre zum Ort, und deshalb müssten alle Kräfte gebündelt werden, „um dieses schöne Bauwerk zu erhalten“.

Der Verein sei dank der Mitglieder zu einer starken und gut funktionierenden Gemeinschaft zusammengewachsen, wo sich einer auf den anderen verlassen könne, betont Ehnert, die seit 2000 Vorsitzende ist. „Allein hätte ich wenig bewirken können.“

Familie als Kraftspender

All das sei auch nur möglich, weil ihre Familie ihr den nötigen Halt gebe. Mit ihrem Mann Bernd Ehnert ist sie bereits seit der 9. Klasse zusammen. „Er erdet mich, wenn ich mich mal verrenne“, sagt sie lächelnd. Auch ihr Sohn Martin unterstütze sie. „Meine Familie ist einfach nur top und ich liebe sie“, sagt sie. Liebevoll kümmert sie sich auch um ihre 90-jährige Mutter, die im Haus eine Einliegerwohnung bezogen hat. „Ich bin froh, dass sie bei uns wohnt.“

Um Kraft zu tanken, geht Antje Ehnert sehr gern mit ihrem Hund querfeldein spazieren. „Ich liebe es, in der Natur zu sein. Da fällt jeder Stress von mir ab.“