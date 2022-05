45 Minuten Kampf waren nötig, bis Dario Stolp aus dem Mansfelder Grund den über 100 Kilogramm schweren Fisch hatte. Was mit dem Tier passiert ist.

Aseleben/MZ - Es heißt ja immer, Angler würden übertreiben, wenn sie von ihren Fängen berichten. Aber Übertreibung hat Dario Stolp aus Aseleben bei diesem Riesenatzen von Wels nicht nötig: 2,46 Meter und geschätzt über 100 Kilogramm schwer ist das Tier, das er - mit Hilfe von Freunden - an Land zog. Nicht in heimischen Gewässern, sondern im Urlaub in Italien war ihm dieses Anglerglück hold.