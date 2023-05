Prozess um Brandstiftung in Klostermansfeld Angeklagter erscheint nicht im Gericht - welche Folgen das für ihn hat

Am Landgericht Halle sollte am Freitag ein Prozess um Brandstiftung und Körperverletzung in Klostermansfeld eröffnet werden. Der Angeklagte (35) erschien allerdings nicht.