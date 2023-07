Neue Begegnungsstätte wird gut angenommen Andrang im Eisleber „Kutscherhaus“ - künftig zwei Mal Seniorentanz im Monat

Die Veranstaltungen in der neuen Begegnungsstätte „Kutscherhaus“ in Eisleben werden gut angenommen. Deshalb gibt es jetzt zwei Senioren-Tanznachmittage pro Monat. Zum Seniorenfrühstück sind interessante Vorträge in Planung.