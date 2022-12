Gefährliche Verkehrssituation Ampelmännchen vor Wimmelburger Kita „Kinderland“ sollen Raser ausbremsen

Der Hinweis auf Kinder und ein Tempolimit vor der Kindertagesstätte in Wimmelburg wird von vielen Autofahrern ignoriert. Nun sollen zwei Ampelmännchen am gefährlichen Straßenabschnitt aufgestellt werden. Was der Förderverein der Feuerwehr damit zu tun hat.