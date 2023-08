Die Ampel bei Klostermansfeld erregte den Unmut eines Radfahrers, da die Induktionsschleife leichte Verkehrsteilnehmer ignorierte. Was die Kontrolle vor Ort ergab und welchen Tipp ein anderer Radfahrer für ähnliche Probleme an Ampeln hat.

Ampel an der Kreuzung B 180 in der Nähe des Thälmann-Schachtes ignoriert keine Radfahrer mehr

Klostermansfeld/MZ - Das Ergebnis der technischen Überprüfung der Ampel, die am Wirtschaftsweg an der Kreuzung B 180 in der Nähe des Thälmann-Schachtes steht, liegt vor: MZ-Leser Wilfried Brahmann, der dort mit seinem leichten Carbonrad unterwegs war, hatte zuvor beklagt, dass die Ampel nicht auf Grün umstellt, und er erst mehrere Anläufe unternehmen beziehungsweise mit einem zweiten Radfahrer vor der Ampel stehen musste, bevor die Technik funktionierte.