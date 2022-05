Die Seestraße ist immer noch überflutet Am Salzigen See wartet man auf das Ende der langen Umwege

In der Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land will man die Überflutung der Landesstraße als Dauerzustand nicht noch einmal hinnehmen müssen. Man drängt auf einen Ausbau der Strecke und auf den Bau eines Radweges. Was das Land dazu meint.