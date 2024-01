Am 8. Januar wollen die Landwirte gegen die Haushaltspolitik des Bundes protestieren. Auch die Bauern aus Mansfeld-Südharz schließen sich den Protesten an und fahren nach Halle. In den Flutgebieten an der Helme wollen die Landwirte die Einsatzkräfte aber nicht mit ihrem Protest behindern.

Am Montagmorgen rollen Treckerkolonnen in Richtung Halle

Erdeborn/MZ. - Wer am Montagmorgen in Richtung Halle oder Magdeburg fahren will oder muss, der muss sich auf massive Behinderungen einstellen. Denn am Montag beginnt deutschlandweit die Protestwoche der Landwirte. Daran ändert auch das aktuelle Einlenken der Bundesregierung nichts, die jetzt zunächst die Begünstigung bei der Kraftfahrzeugsteuer für Forst- und Landwirtschaft erhalten wolle und die Steuerbegünstigung beim Agrardiesel nun stufenweise und nicht auf einmal abschaffen will.